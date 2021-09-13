Bank of America: Холодная зима может поднять нефть до 100 долларов за баррель

Bank of America (BofA) Global Research может перенести целевую цену на нефть в 100 долларов США за баррель на ближайшие шесть месяцев с середины 2022 года.

Bank of America (BofA) Global Research может перенести целевую цену на нефть в 100 долларов США за баррель на ближайшие шесть месяцев с середины 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это случится, если зима будет холоднее, чем обычно, и может вызвать всплеск спроса и увеличить дефицит предложения.

Более холодная, чем обычно, зима может увеличить мировой спрос на нефть на 1–2 млн баррелей в сутки. При этом дефицит предложения зимой легко превысит 2 млн баррелей в сутки, говорится в аналитической записке BofA.

Банк сохранил свой прогноз цен на Brent на вторую половину 2021 года на уровне 70 долларов США за баррель, прогнозируя цены в ограниченном диапазоне, но заявил, что к концу года он ожидает Brent по 75 долларов США за баррель из-за «растущих рисков роста».

«Мы прогнозируем умеренный дефицит в ближайшие месяцы, который должен поддержать цены на нефть до конца года и в последующий период», — пишут аналитики BofA.

По мнению аналитиков, «риски снижения включают новую волну COVID-19, истерические ожидания, долговой кризис в Китае и возврат на рынок иранской нефти. При всем этом риск зимних погодных условий быстро становится самым важным драйвером энергетических рынков».

В июне в BofA заявили, что сокращение баланса спроса и предложения в 2022 году может на короткое время поднять нефть до 100 долларов США за баррель.

Отметим, что стоимость барреля ноябрьской нефти Brent в понедельник вечером составила 75,57 доллара США (+0,89%). Баррель октябрьской нефти WTI торговался по 70,58 доллара США (+1,23%).