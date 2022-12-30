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Бангладеш запретил вход российскому судну с грузом для АЭС

Бангладеш запретил вход российскому судну с грузом для АЭС Бангладеш не впустил российский корабль Ursa Major, на борту которого находился груз для возведения АЭС "Руппур" на территории страны, из-за американских санкций.
Энергетика
30 декабря 2022 г. 13:08

Бангладеш не впустил российский корабль Ursa Major, на борту которого находился груз для возведения АЭС "Руппур" на территории страны, из-за американских санкций.

Как передает Report, передает издание New Age.

Сообщается, что власти Бангладеш уже обсудили эту проблему с Москвой и выяснили, что судно было отправлено по ошибке и будет заменено другим.

По данным Prothom Alo, Бангладеш узнал о том, что корабль находится под ограничениями Вашингтона, из письма от американского посольства. В нем также содержалось предупреждение о возможных санкциях или штрафах за выгрузку продукции с судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.

Решение о запрете на вход в порт было принято, чтобы избежать разногласий, добавляется в сообщении.

Согласно информации источника в дипломатических кругах, российского посла Александра Мантыцкого вызвали в отдел по морским делам МИД Бангладеш.

Отметим, что АЭС "Руппур" проектируется и строится по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию двух энергоблоков.

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