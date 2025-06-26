Baku TV подготовил репортаж с электростанции "8 Ноября"

Каждая из составных частей мега-проекта электростанции "8 ноября", строящейся в Мингячевире, преодолела тысячи километров, на что потребовались месяцы.

Каждая из составных частей мега-проекта электростанции "8 ноября", строящейся в Мингячевире, преодолела тысячи километров, на что потребовались месяцы.

Как сообщает Report, об этом говорится в очередном выпуске проекта COP Baku, транслируемом на Baku TV.

Отмечается, что для строительства станции из зарубежных стран на кораблях было доставлено около 1 500 контейнеров товаров и материалов. Первый корабль, доставивший огромные утилизационные котлы из Китая, прошел через Тихий океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море, проливы Босфор и Дарданеллы, достигнув Черного моря, а оттуда прибыл в Грузию. Оттуда грузы были доставлены в Мингячевир по суше.

В общей сложности 4 утилизационных котла объемом 40 тысяч кубометров и весом 20 тысяч тонн, следуя из Китая, из-за угрозы нападения хуситов на корабли в Красном море в Йемене, полностью изменили маршрут, обогнув африканский континент без захода в Аденский залив, и прибыли в порт Поти в Грузии в течение месяца. Из-за больших габаритов грузов, каждый из которых весил более 300 и 400 тонн, по пути в Мингячевир под мостами были выкопаны проходы. После обеспечения проезда дороги были восстановлены.

Более подробный репортаж доступен здесь: