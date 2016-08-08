Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Баку предлагает создать энергокоридор между Азербайджаном, Россией и Ираном, выйдя на новые рынки электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехстороннего саммита, проходящего в Баку.

"Азербайджан уже превратился из страны, импортирующей электроэнергию, в страну, экспортирующую ее. Экспортный потенциал растет. Уверен, что совместными усилиями мы можем добиться формирования надежного энергетического коридора. Данный коридор может обеспечить энергообмен между тремя странами и выход на новые рынки", - сказал И.Алиев, выступая на трехсторонней встрече президентов Азербайджана, Ирана и России.