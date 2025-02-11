Байрактар: Поставки туркменского газа в Турцию начнутся с 1 марта

Поставки туркменского природного газа в Турцию стартуют 1 марта 2025 года.

Поставки туркменского природного газа в Турцию стартуют 1 марта 2025 года.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в соцсети Х.

"В энергетическом сотрудничестве между Турцией и Туркменистаном сделан исторический шаг. BOTAS и Туркменгаз подписали соглашение о поставках туркменского газа в Турцию. В рамках соглашения планируется, что поставки газа начнутся 1 марта 2025 года", - сообщил министр.

По его словам, подписание соглашения стало конкретным результатом меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества в газовой сфере, подписанного между двумя странами в Анталье в марте 2024 года в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Это соглашение, над которым мы работали много лет, укрепит безопасность поставок природного газа нашей страны и всего региона, а также продвинет стратегическое сотрудничество между Турцией и Туркменистаном", — добавил Байрактар.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщил о согласовании с турецкой компанией BOTAS транзита туркменского газа в Турцию через Иран по схеме swap.