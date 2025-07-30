Байрактар: Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа

Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа.

Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Хочу отметить, что в эту субботу, 2 августа, мы начнем экспорт природного газа из Азербайджана в Сирию - в Алеппо через Килис. Для реализации этих поставок мы заключили с Азербайджаном своповое соглашение", - сообщил министр.

По его словам, работы по прокладке газопровода до сирийской границы на территории Турции были завершены в кратчайшие сроки. На сирийской стороне также завершены все необходимые мероприятия для приема газа. Финансирование проекта обеспечил Катар.

В церемонии, приуроченной к началу поставок, примут участие министры энергетики Катара и Сирии.

"Азербайджанский газ, который будет поступать в Сирию через Турцию, будет в основном использоваться для производства электроэнергии", - подчеркнул Байрактар.

Министр добавил, что запланированные поставки газа из Турции в Сирию в объеме 6 млн кубометров в сутки позволят обеспечить выработку до 1200 МВт электроэнергии.



"С учетом дополнительных поставок из Турции еще 500 МВт электроэнергии, общее количество часов энергоснабжения в Сирии вырастет с нынешних 3–4 до 10 часов в сутки", - сказал он.