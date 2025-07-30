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Байрактар: Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа

Байрактар: Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа.
Энергетика
30 июля 2025 г. 12:43
Байрактар: Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа

Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Хочу отметить, что в эту субботу, 2 августа, мы начнем экспорт природного газа из Азербайджана в Сирию - в Алеппо через Килис. Для реализации этих поставок мы заключили с Азербайджаном своповое соглашение", - сообщил министр.

По его словам, работы по прокладке газопровода до сирийской границы на территории Турции были завершены в кратчайшие сроки. На сирийской стороне также завершены все необходимые мероприятия для приема газа. Финансирование проекта обеспечил Катар.

В церемонии, приуроченной к началу поставок, примут участие министры энергетики Катара и Сирии.

"Азербайджанский газ, который будет поступать в Сирию через Турцию, будет в основном использоваться для производства электроэнергии", - подчеркнул Байрактар.

Министр добавил, что запланированные поставки газа из Турции в Сирию в объеме 6 млн кубометров в сутки позволят обеспечить выработку до 1200 МВт электроэнергии.

"С учетом дополнительных поставок из Турции еще 500 МВт электроэнергии, общее количество часов энергоснабжения в Сирии вырастет с нынешних 3–4 до 10 часов в сутки", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: "Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükü avqustun 2-də başlayacaq"

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