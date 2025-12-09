Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Байрактар: Botaş продлил на год контракт с российским "Газпромом"

    Энергетика
    • 09 декабря, 2025
    • 13:49
    Байрактар: Botaş продлил на год контракт с российским Газпромом

    Турецкая Botaş продлила на год контракт с российским "Газпромом" на 21,75 млрд кубометров газа, который поступает по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

    Как передает Report, об этом глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил на Энергетическом саммите в Стамбуле.

    "Botaş продлила с "Газпромом" контракт на 21,75 млрд кубометров газа с "Турецкого потока" и "Голубого потока" еще на год. Этот газ, надеюсь, будет закуплен Botaş и доставлен в Турцию", - сказал он.

    Байрактар отметил, что помимо Botaş, российский газ закупают и частные компании Турции.

    "Сроки их контрактов еще не истекли, ближайшие истекают примерно в 2033 году. Есть контракты, действующие до 2040-х годов. Нет юридических препятствий для того, чтобы частный сектор заключал такие контракты, но важна конкурентоспособная цена", - сказал он.

