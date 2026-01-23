Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Бахтияр Асланбейли: В привлечении инвестиций в сферу ВИЭ имеются определенные трудности

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 11:35
    Привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику (ВИЭ) сталкивается с определенными сложностями.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на круглом столе, проведенном в Университете ADA по случаю Международного дня чистой энергии.

    "Наиболее острыми остаются вопросы, связанные с окупаемостью инвестиций и общей рентабельностью зеленых проектов. Разработанная нами бизнес-модель позволяет частично решать вопросы рентабельности, одновременно внося значительный вклад в декарбонизацию традиционного нефтегазового сектора", - сказал вице-президент.

    Он отметил, что наряду с финансовыми аспектами, критическое значение приобретает кадровый вопрос. "По мере развития сектора возобновляемой энергетики, формирование квалифицированного человеческого капитала становится приоритетной задачей. В настоящее время BP активно реализует образовательные программы в данном направлении, и я искренне рад отметить, что наша компания уже имеет значимые проекты и ощутимый вклад в этой области", - заявил представитель BP.

    Асланбейли добавил, что сегодня доходы от нефтегазовой деятельности в Азербайджане целенаправленно инвестируются в развитие возобновляемой энергетики: "Производимая чистая энергия, в свою очередь, направляется на декарбонизацию нефтегазовых операций. В будущем мы даже планируем прокладывать электрический кабель к платформам проекта "Шахдениз" для электрификации платформ "Альфа" и "Браво".

    возобновляемая энергетика BP-Azerbaijan инвестиции зеленая энергия нефтегазовый сектор Бахтияр Асланбейли
    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Bərpa olunan enerjiyə investisiya cəlb etməkdə çətinliklər var"

