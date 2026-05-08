Бахтияр Асланбейли: В блоке "Шафаг-Асиман" ведется подготовка к буровым работам

В морском блоке газового месторождения "Шафаг-Асиман", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, требуется дополнительная оценка для определения наиболее подходящего варианта продвижения проекта.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По его словам, в этих целях в настоящее время ведутся работы по планированию будущей деятельности, включая бурение одной скважины в пласте Ашагы Сураханы.

Напомним, что в июне прошлого года в рамках Бакинской энергетической недели между BP, Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и TPAO был подписан ряд соглашений, позволяющих TPAO присоединиться к соглашению о разделе продукции по морскому блоку "Шафаг-Асиман", расположенному в азербайджанском секторе Каспийского моря. Согласно договоренности, в этих целях будут проведены дополнительные оценочные работы, включая бурение одной скважины в пласте Ашагы Сураханы.

Доли участия в блоке "Шафаг-Асиман" распределены следующим образом: BP (оператор - 35%), SOCAR (35%) и TPAO (30%).