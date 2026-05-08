Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Бахтияр Асланбейли: В блоке "Шафаг-Асиман" ведется подготовка к буровым работам

    Энергетика
    • 08 мая, 2026
    • 16:11
    Бахтияр Асланбейли: В блоке Шафаг-Асиман ведется подготовка к буровым работам

    В морском блоке газового месторождения "Шафаг-Асиман", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, требуется дополнительная оценка для определения наиболее подходящего варианта продвижения проекта.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

    По его словам, в этих целях в настоящее время ведутся работы по планированию будущей деятельности, включая бурение одной скважины в пласте Ашагы Сураханы.

    Напомним, что в июне прошлого года в рамках Бакинской энергетической недели между BP, Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и TPAO был подписан ряд соглашений, позволяющих TPAO присоединиться к соглашению о разделе продукции по морскому блоку "Шафаг-Асиман", расположенному в азербайджанском секторе Каспийского моря. Согласно договоренности, в этих целях будут проведены дополнительные оценочные работы, включая бурение одной скважины в пласте Ашагы Сураханы.

    Доли участия в блоке "Шафаг-Асиман" распределены следующим образом: BP (оператор - 35%), SOCAR (35%) и TPAO (30%).

    Бахтияр Асланбейли Блок Шафаг-Асиман Бурение скважины Пласт Ашагы Сураханы BP-Azerbaijan
    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" blokunda qazma işlərinə hazırlıqlar aparılır"
    Bakhtiyar Aslanbayli: Preparations underway for drilling at Shafag-Asiman block

    Последние новости

    17:13

    В 2025 году 34 пациентам из Азербайджана пересадили костный мозг в Турции

    Здоровье
    17:08

    Комитет ООН раскритиковал действия Франции в Новой Каледонии

    Другие страны
    17:08

    Рубио заявил о "застое" в переговорах по Украине

    Другие страны
    17:05

    В Азербайджане транспортные средства органов прокуратуры включены в категорию оперативных

    Внутренняя политика
    17:04

    Euroclear перевел Украине 6,6 млрд евро от доходов РФ

    Другие страны
    17:03

    В преддверии WUF13 пройдет "Бакинская неделя урбанистики"

    Инфраструктура
    16:52

    Союз кинематографистов готовится к избранию нового главы после кончины Расима Балаева

    Kультурная политика
    16:51

    В Азербайджане на выпускных экзаменах 8 человек набрали максимальный балл

    Наука и образование
    16:46

    В Мьянме обнаружили рубин весом 2,2 кг

    Это интересно
    Лента новостей