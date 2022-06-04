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Бахтияр Асланбейли: Три года назад проведение в Шуше спецсессии казалось невообразимым

Бахтияр Асланбейли: Три года назад проведение в Шуше спецсессии казалось невообразимым "Проведение сегодня в Шуше спецсессии в рамках Бакинской энергетической недели значимо и эмоционально".
Энергетика
4 июня 2022 г. 12:52
Бахтияр Асланбейли: Три года назад проведение в Шуше спецсессии казалось невообразимым

"Проведение сегодня в Шуше спецсессии в рамках Бакинской энергетической недели значимо и эмоционально".

Об этом Report заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"Три года назад, во время спецсессии в 2019 году, проведение такого мероприятия в Шуше казалось невообразимым. Сегодня это реальность. Я очень рад, что энергетические обсуждения ведутся вне пределов Баку, в Шуше. Я надеюсь, что это внесет вклад в превращение Карабаха, включая Шушу, в "зеленую энергетическую зону", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Aslanbəyli: "Üç il əvvəl Şuşada xüsusi sessiya keçirmək xəyal idi"

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