Бахтияр Асланбейли: Три года назад проведение в Шуше спецсессии казалось невообразимым

"Проведение сегодня в Шуше спецсессии в рамках Бакинской энергетической недели значимо и эмоционально".

"Проведение сегодня в Шуше спецсессии в рамках Бакинской энергетической недели значимо и эмоционально".

Об этом Report заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"Три года назад, во время спецсессии в 2019 году, проведение такого мероприятия в Шуше казалось невообразимым. Сегодня это реальность. Я очень рад, что энергетические обсуждения ведутся вне пределов Баку, в Шуше. Я надеюсь, что это внесет вклад в превращение Карабаха, включая Шушу, в "зеленую энергетическую зону", - отметил он.