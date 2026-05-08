Бахтияр Асланбейли: Строгое регулирование ESG может негативно повлиять на энергетический переход

Доходы от нефти и газа остаются важным источником финансирования перехода к "зеленой энергетике", и преждевременное внедрение чрезмерно строгого регулирования в отношении ESG -принципов (Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление) может негативно повлиять на сам энергетический переход.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на конференции Американской торговой палаты Азербайджана (AmCham Azerbaijan).

По его словам, ESG-принципы должны быть не дополнительной или параллельной повесткой дня для компаний, а неотъемлемой частью бизнес-стратегии и корпоративного управления.

"Требования ESG должны формулироваться как модель управления "сверху вниз" внутри компании. Государства могут устанавливать определенные требования ESG в отношении выбросов CO2 и других вопросов. Эти требования дают эффективные результаты, когда они реалистичны и применимы. Поскольку нефтегазовый сектор является сектором высокого риска, деятельность в нем регулируется не только местным законодательством, но и международными стандартами. В секторе уже существуют устоявшиеся рыночные стандарты в отношении декарбонизации, целей Net Zero ("нулевого уровня выбросов") и сокращения выбросов углерода. Главная задача - поддерживать и совершенствовать эти стандарты в свете новых рыночных вызовов", - подчеркнул он.

Асланбейли добавил, что в настоящее время оптимизация затрат стала одним из главных приоритетов как в государственном, так и в частном секторах. В качестве примера он сообщил, что вне зависимости от количества скважин, которые бурятся в проектах под операторством BP, бюджет и численность персонала для этих операций остаются неизменными:

"Если в прошлом году мы пробурили 15 скважин, то в этом году пробурим 27. Это увеличение будет обеспечено тем же бюджетом и теми же кадровыми ресурсами", - сказал вице-президент.