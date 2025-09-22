Бахтияр Асланбейли: Проекты BP в Азербайджане полностью соответствуют глобальной стратегии

Проекты BP в Азербайджане полностью соответствуют глобальной стратегии компании.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

"Это предусматривает не только обеспечение готовой энергией, но и открытие новых энергетических ресурсов на будущее. Мы реализуем это с большой ответственностью, и это полностью соответствует нашим текущим проектам в стране", – отметил он.

По словам представителя BP, компания в Азербайджане развивает проекты в области устойчивых углеводородов, низкоуглеродной энергии и новых партнерств.

"Одним из ключевых проектов, реализуемых совместно с SOCAR и другими партнерами, является солнечная электростанция Sunrise мощностью 240 МВт. Ее особенность в том, что проект построен на принципе виртуальной передачи энергии. Мы производим 240 МВт солнечной энергии на освобожденных от оккупации территориях, передаем ее в национальную сеть и, получая эквивалентный объем из сети, электрифицируем наши нефтегазоперерабатывающие предприятия. Это наглядный пример энергетического перехода. Как традиционная энергетическая компания, работающая в стране много лет, мы используем часть доходов от нефтегазовых проектов для инвестиций в солнечную энергетику", – добавил Асланбейли.

Он также отметил, что другие проекты BP в рамках "энергетического перехода" в Азербайджане заслуживают внимания. "Компания планирует электрифицировать платформы "Шахдениз", соединить их между собой, а также увеличить объем газа с низконапорных месторождений с помощью проекта компрессии "Шахдениз".

Асланбейли подчеркнул, что BP не ограничивает свои перспективы в Азербайджане только существующими операциями: "Мы также работаем над новыми инвестиционными возможностями и инновационными проектами в сфере энергетического перехода".