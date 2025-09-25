Бахтияр Асланбейли: BP расширит сотрудничество с Азербайджаном

BP рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном по проектам в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в ходе первого политического диалога Азербайджан - Великобритания в Университете ADA.

"Великобритания была одной из первых западных стран, признавших независимость Азербайджан. 11 марта 1992 года Великобритания и Азербайджан установили дипломатические отношения. С тех пор партнерство между двумя странами только росло и укреплялось", - отметил он.

По его словам, Великобритания является одним из ближайших партнеров Азербайджана в сфере инвестиций, экономического роста и обмена знаниями: "Сегодняшний диалог демонстрирует приверженность двух стран углублению сотрудничества и укреплению взаимопонимания".

Асланбейли подчеркнул, что BP при поддержке правительства Азербайджана реализовала масштабные энергетические проекты мирового уровня.

Он подчеркнул, что эти проекты не только изменили энергетический облик Каспийского региона, но и внесли весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности как соседних стран, так и целого ряда европейских государств.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения успешного сотрудничества. Мы гордимся тем, что BP в Азербайджане подписали ряд важных соглашений, направленных на поддержку усилий страны по энергопереходу. Одним из ключевых достижений стало принятие окончательного инвестиционного решения по проекту строительства СЭС "Шафаг". Особую гордость вызывает тот факт, что проект будет реализован на освобожденных территориях, в Джебраильском районе, который представляет собой уникальную с коммерческой и инженерной точки зрения площадку. Мощность станции составит 240 МВт", - отметил вице-президент BP по Каспийскому региону.