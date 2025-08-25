Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане

Узбекистан и Азербайджан укрепляют энергетическое сотрудничество, выходя на новый уровень взаимодействия в рамках стратегических проектов в нефтегазовой отрасли. Одним из ключевых шагов стало подписание соглашения о разделе продукции между Министерством энергетики Узбекистана, Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" по инвестиционным блокам Устюртского региона. Документ открывает перспективы для масштабного и долгосрочного партнерства - от геологоразведки и разработки месторождений до внедрения современных технологий и расширения перерабатывающих мощностей.

В эксклюзивном интервью Report председатель правления АО “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков рассказал о сроках начала геологоразведки, перспективах пилотной добычи, роли Азербайджана в развитии перерабатывающих мощностей и новых направлениях взаимодействия между Ташкентом и Баку.

Представляем интервью читателям:

- Недавно было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) по Устюртскому региону. Когда ожидается старт геологоразведочных работ?

- Согласно утвержденной “дорожной карте”, начало геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Устюртского региона запланировано на первый квартал 2026 года. Это станет возможным после завершения организационно-подготовительного этапа и получения всех необходимых разрешений.

- Как распределены доли участия сторон в рамках СРП? Речь идет о фиксированных долях или о более гибкой модели?

- На данном этапе распределение долей осуществляется на паритетной основе. Вместе с тем структура участия предусматривает гибкий механизм корректировки, который может применяться в зависимости от стадии реализации проекта.

- Известно, что SOCAR будет оператором на этапе геологоразведки. Какова роль “Узбекнефтегаз” на этой стадии? Рассматривается ли в будущем передача операторства?

– На первом этапе “Узбекнефтегаз” обеспечивает институциональную и техническую поддержку, а именно содействует в получении разрешений, передает геолого-геофизическую информацию, взаимодействует с государственными структурами. Вопрос возможной передачи операторских функций будет рассматриваться исходя из достигнутых результатов и стратегических целей сторон.

- Какие сроки обозначены в “дорожной карте” проекта - от начала геологоразведки до выхода на добычу? Планируется ли пилотная фаза?

- В соответствии с условиями СРП, геологоразведочная фаза рассчитана на пять лет. Если промышленные запасы будут подтверждены, проект перейдет к пилотной добыче и тестированию технологий разработки.

- Проводились ли ранее в Устюртском регионе на этих инвестиционных блоках геологоразведочные или сейсморазведочные работы? Имеются ли архивные данные, доступные партнерам?

- На части блоков действительно проводились геофизические и геологоразведочные исследования. “Узбекнефтегаз” в установленном порядке передает партнерам актуальные геологические, сейсмические и буровые материалы, находящиеся в распоряжении компании, включая данные, полученные в рамках предыдущих проектов.

- Из каких источников будет осуществляться финансирование геологоразведочных работ на первом этапе? Будет ли задействовано внешнее финансирование или государственная поддержка?

- На начальном этапе финансирование обеспечивается за счет инвесторов, при равном распределении обязательств между сторонами. При необходимости возможно привлечение внешнего финансирования. Государство, в свою очередь, формирует благоприятные налогово-правовые условия, в том числе через специальный налоговый режим в рамках СРП.

- Ранее обсуждалось возможное участие “Узбекнефтегаз” в проекте разработки газоконденсатного “Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Остается ли интерес к этому направлению?

- АО "Узбекнефтегаз" сохраняет стратегический интерес к участию в международных проектах, включая проекты в Азербайджане. Мы открыты к диалогу и анализируем различные сценарии потенциального партнерства с SOCAR.

- Помимо “Шахдениз”, представляют ли интерес для вашей компании другие крупные азербайджанские месторождения, такие как "Абшерон", "Азери-Чираг-Гюнешли", "Умид-Бабек"? Рассматриваются ли варианты участия “Узбекнефтегаз” в них в качестве инвестора, оператора или технологического партнера?

- “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим проектам Азербайджана. Мы рассматриваем возможности сотрудничества как в формате инвестирования, так и в рамках технологического обмена и производственной кооперации.

- Ведутся ли переговоры с SOCAR о других совместных проектах в Азербайджане? Возможны ли они в сферах разведки, подземного хранения газа, газохимии или СПГ?

- “Узбекнефтегаз” и SOCAR находятся в постоянном диалоге, изучая перспективные направления сотрудничества. На данном этапе обсуждаются возможности взаимодействия в таких приоритетных сферах, как цифровизация процессов в нефтегазовой отрасли, внедрение “зеленых” технологий и повышение промышленной безопасности. Мы уверены, что устойчивое партнерство должно строиться не только на экономических интересах, но и на современных подходах к технологическому и экологическому развитию.

- На какой стадии находится сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном в сфере нефтехимии? Рассматриваются ли форматы взаимодействия - создание совместных производств, сырьевое партнерство, обмен технологиями?

- Для “Узбекнефтегаз” развитие перерабатывающих и нефтехимических мощностей является важным национальным приоритетом. В этом направлении мы активно изучаем международный опыт и передовые технологические решения, включая потенциал двустороннего и многостороннего сотрудничества с Азербайджаном. Вопросы создания совместных производств или технологического обмена могут получить развитие по мере согласования интересов сторон.

- Рассматривается ли возможность локализации переработки нефти и газа или выпуска нефтехимической продукции на территории Узбекистана с участием азербайджанской стороны? Определены ли площадки под такие проекты?

- Развитие перерабатывающих и нефтехимических мощностей является одним из ключевых направлений национальной энергетической политики. В этом контексте “Узбекнефтегаз” изучает различные модели сотрудничества с международными партнерами, включая SOCAR, с учетом логистических, инфраструктурных и технологических факторов.

- Планируется ли создание совместного предприятия с Азербайджаном для экспорта нефтехимической продукции или углеводородов в третьи страны? Какие рынки и направления (upstream, переработка, логистика, трейдинг) кажутся наиболее перспективными? Есть ли пилотные проекты, которые могут быть представлены уже в ближайшее время?

- “Узбекнефтегаз” и SOCAR уже сотрудничают в области международной торговли углеводородами через совместную трейдинговую компанию, созданную в конце 2023 года. В рамках этого партнерства ведется работа над оптимизацией логистических маршрутов и выходом на ключевые экспортные рынки, включая Турцию, Европейский союз и другие. В дальнейшем прорабатываются возможности расширения как в сегменте физического трейдинга, так и в сфере гибких поставок в третьи страны.