О нас

Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане

Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане 111
Энергетика
25 августа 2025 г. 11:03
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане

Узбекистан и Азербайджан укрепляют энергетическое сотрудничество, выходя на новый уровень взаимодействия в рамках стратегических проектов в нефтегазовой отрасли. Одним из ключевых шагов стало подписание соглашения о разделе продукции между Министерством энергетики Узбекистана, Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" по инвестиционным блокам Устюртского региона. Документ открывает перспективы для масштабного и долгосрочного партнерства - от геологоразведки и разработки месторождений до внедрения современных технологий и расширения перерабатывающих мощностей.

В эксклюзивном интервью Report председатель правления АО “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков рассказал о сроках начала геологоразведки, перспективах пилотной добычи, роли Азербайджана в развитии перерабатывающих мощностей и новых направлениях взаимодействия между Ташкентом и Баку.

Представляем интервью читателям:

- Недавно было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) по Устюртскому региону. Когда ожидается старт геологоразведочных работ?

- Согласно утвержденной “дорожной карте”, начало геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Устюртского региона запланировано на первый квартал 2026 года. Это станет возможным после завершения организационно-подготовительного этапа и получения всех необходимых разрешений.

- Как распределены доли участия сторон в рамках СРП? Речь идет о фиксированных долях или о более гибкой модели?

- На данном этапе распределение долей осуществляется на паритетной основе. Вместе с тем структура участия предусматривает гибкий механизм корректировки, который может применяться в зависимости от стадии реализации проекта.

- Известно, что SOCAR будет оператором на этапе геологоразведки. Какова роль “Узбекнефтегаз” на этой стадии? Рассматривается ли в будущем передача операторства?

– На первом этапе “Узбекнефтегаз” обеспечивает институциональную и техническую поддержку, а именно содействует в получении разрешений, передает геолого-геофизическую информацию, взаимодействует с государственными структурами. Вопрос возможной передачи операторских функций будет рассматриваться исходя из достигнутых результатов и стратегических целей сторон.

- Какие сроки обозначены в “дорожной карте” проекта - от начала геологоразведки до выхода на добычу? Планируется ли пилотная фаза?

- В соответствии с условиями СРП, геологоразведочная фаза рассчитана на пять лет. Если промышленные запасы будут подтверждены, проект перейдет к пилотной добыче и тестированию технологий разработки.

- Проводились ли ранее в Устюртском регионе на этих инвестиционных блоках геологоразведочные или сейсморазведочные работы? Имеются ли архивные данные, доступные партнерам?

- На части блоков действительно проводились геофизические и геологоразведочные исследования. “Узбекнефтегаз” в установленном порядке передает партнерам актуальные геологические, сейсмические и буровые материалы, находящиеся в распоряжении компании, включая данные, полученные в рамках предыдущих проектов.

- Из каких источников будет осуществляться финансирование геологоразведочных работ на первом этапе? Будет ли задействовано внешнее финансирование или государственная поддержка?

- На начальном этапе финансирование обеспечивается за счет инвесторов, при равном распределении обязательств между сторонами. При необходимости возможно привлечение внешнего финансирования. Государство, в свою очередь, формирует благоприятные налогово-правовые условия, в том числе через специальный налоговый режим в рамках СРП.

- Ранее обсуждалось возможное участие “Узбекнефтегаз” в проекте разработки газоконденсатного “Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Остается ли интерес к этому направлению?

- АО "Узбекнефтегаз" сохраняет стратегический интерес к участию в международных проектах, включая проекты в Азербайджане. Мы открыты к диалогу и анализируем различные сценарии потенциального партнерства с SOCAR.

- Помимо “Шахдениз”, представляют ли интерес для вашей компании другие крупные азербайджанские месторождения, такие как "Абшерон", "Азери-Чираг-Гюнешли", "Умид-Бабек"? Рассматриваются ли варианты участия “Узбекнефтегаз” в них в качестве инвестора, оператора или технологического партнера?

- “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим проектам Азербайджана. Мы рассматриваем возможности сотрудничества как в формате инвестирования, так и в рамках технологического обмена и производственной кооперации.

- Ведутся ли переговоры с SOCAR о других совместных проектах в Азербайджане? Возможны ли они в сферах разведки, подземного хранения газа, газохимии или СПГ?

- “Узбекнефтегаз” и SOCAR находятся в постоянном диалоге, изучая перспективные направления сотрудничества. На данном этапе обсуждаются возможности взаимодействия в таких приоритетных сферах, как цифровизация процессов в нефтегазовой отрасли, внедрение “зеленых” технологий и повышение промышленной безопасности. Мы уверены, что устойчивое партнерство должно строиться не только на экономических интересах, но и на современных подходах к технологическому и экологическому развитию.

- На какой стадии находится сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном в сфере нефтехимии? Рассматриваются ли форматы взаимодействия - создание совместных производств, сырьевое партнерство, обмен технологиями?

- Для “Узбекнефтегаз” развитие перерабатывающих и нефтехимических мощностей является важным национальным приоритетом. В этом направлении мы активно изучаем международный опыт и передовые технологические решения, включая потенциал двустороннего и многостороннего сотрудничества с Азербайджаном. Вопросы создания совместных производств или технологического обмена могут получить развитие по мере согласования интересов сторон.

- Рассматривается ли возможность локализации переработки нефти и газа или выпуска нефтехимической продукции на территории Узбекистана с участием азербайджанской стороны? Определены ли площадки под такие проекты?

- Развитие перерабатывающих и нефтехимических мощностей является одним из ключевых направлений национальной энергетической политики. В этом контексте “Узбекнефтегаз” изучает различные модели сотрудничества с международными партнерами, включая SOCAR, с учетом логистических, инфраструктурных и технологических факторов.

- Планируется ли создание совместного предприятия с Азербайджаном для экспорта нефтехимической продукции или углеводородов в третьи страны? Какие рынки и направления (upstream, переработка, логистика, трейдинг) кажутся наиболее перспективными? Есть ли пилотные проекты, которые могут быть представлены уже в ближайшее время?

- “Узбекнефтегаз” и SOCAR уже сотрудничают в области международной торговли углеводородами через совместную трейдинговую компанию, созданную в конце 2023 года. В рамках этого партнерства ведется работа над оптимизацией логистических маршрутов и выходом на ключевые экспортные рынки, включая Турцию, Европейский союз и другие. В дальнейшем прорабатываются возможности расширения как в сегменте физического трейдинга, так и в сфере гибких поставок в третьи страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır"
Версия на английском языке Bakhodirjon Sidikov: Uzbekneftegaz showing interest in leading oil, gas projects in Azerbaijan

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi