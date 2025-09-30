Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

"Зеленые технологии" создают благоприятные экономические возможности для быстрого перехода.

Как сообщает Report, об этом сказала бывший вице-президент компании ExxonMobil Жан Бадершнайдер на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, борьба с изменением климата важна с экологической, моральной, а также экономической точек зрения.

Бадершнайдер добавила, что сегодня возобновляемые источники энергии стали доступными по цене: "Они являются самым выгодным источником энергии практически во всем мире. "Зеленая энергия" превосходит ископаемое топливо в прямой и открытой конкуренции. Причина этому - фундаментальная экономическая революция, произошедшая в последние годы. С 2010 года производственные затраты на солнечные панели, береговые ветровые турбины и батареи снизились соответственно на 90%, 70% и 89%".

Она отметила, что затраты на строительство угольных, газовых и электрических станций выше по сравнению с этими показателями: "За последние 2 года цены на солнечные панели и системы хранения батарей упали вдвое, то есть каждый потраченный доллар теперь обеспечивает в два раза больше энергии".