    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 18:16
    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    "Зеленые технологии" создают благоприятные экономические возможности для быстрого перехода.

    Как сообщает Report, об этом сказала бывший вице-президент компании ExxonMobil Жан Бадершнайдер на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    По ее словам, борьба с изменением климата важна с экологической, моральной, а также экономической точек зрения.

    Бадершнайдер добавила, что сегодня возобновляемые источники энергии стали доступными по цене: "Они являются самым выгодным источником энергии практически во всем мире. "Зеленая энергия" превосходит ископаемое топливо в прямой и открытой конкуренции. Причина этому - фундаментальная экономическая революция, произошедшая в последние годы. С 2010 года производственные затраты на солнечные панели, береговые ветровые турбины и батареи снизились соответственно на 90%, 70% и 89%".

    Она отметила, что затраты на строительство угольных, газовых и электрических станций выше по сравнению с этими показателями: "За последние 2 года цены на солнечные панели и системы хранения батарей упали вдвое, то есть каждый потраченный доллар теперь обеспечивает в два раза больше энергии".

    Лента новостей