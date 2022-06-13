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Баба Рзаев: В 2024 году Нахчыван подключится к энергосистеме Азербайджана

Баба Рзаев: В 2024 году Нахчыван подключится к энергосистеме Азербайджана ОАО "Азерэнержи" в 2023-2024 годах планирует подключить электросеть Нахчывана к общей энергосистеме Азербайджана.
Энергетика
13 июня 2022 г. 16:22
Баба Рзаев: В 2024 году Нахчыван подключится к энергосистеме Азербайджана

ОАО "Азерэнержи" в 2023-2024 годах планирует подключить электросеть Нахчывана к общей энергосистеме Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев.

По его словам, процесс осуществится в рамках энергетического проекта между Азербайджаном, Турцией и странами Европы:

"Одним из основных приоритетов, определенных президентом Ильхамом Алиевым, является создание "зеленой энергетической зоны" и обеспечение как внутреннего, так и внешнего спроса. Это трехэтапный крупный проект под названием "Энергетический проект между Азербайджаном, Турцией и странами Европы".

Первый этап уже стартовал и должен завершиться в 2022-2023 годах. На втором этапе в 2023-2024 годах планируется подключить электросеть Нахчывана к общей энергосистеме Азербайджана. Третий этап предусматривает создание преобразовательной подстанции. Мы хотим построить подстанцию мощностью минимум 1000 МВт, обеспечить соединение с Ираном и продажу электроэнергии в Европу через Турцию".

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Версия на английском языке Baba Rzayev: “Nakhchivan will join Azerbaijan’s energy system in 2024”
Версия на азербайджанском языке Baba Rzayev: “2024-cü ildə Naxçıvan Azərbaycanın enerji sisteminə qoşulacaq”

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