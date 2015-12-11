​"Азнефть" в этом году превысил прогноз по добыче газа на 8%

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 6,308 млн. тонн нефти. Как сообщили Report в ПО, это на 1,2% превышает прогноз.

За 11 месяцев текущего года добыто 5,6 млрд. кубометров газа, что превысило прогноз на 8,2%.

Отметим, что в отчетном периоде ПО планировало добычу 6,231 млн. нефти, 5,2 млрд. кубометров газа.

За отчетный период года из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 92 скважины. Из них добыто дополнительно 53,1 тыс. тонн нефти, что на 29,3 тыс. тонн больше ожидаемого прогноза в объеме 23,8 тыс. тонн.

С начала года проведено 672 геологических мероприятия, в результате которых дополнительные объемы добычи нефти составили 277,8 тыс. тонн. Это превысило прогноз на 73 мероприятия и 53,9 тыс. тонн нефти. В результате технических мероприятий добыто 28 тыс. тонн нефти против запланированных 51,2 тыс. тонн.

"В этом году проведены многочисленные бурильные работы, то есть сданы в эксплуатацию новые нефтяные и газовые скважины. В результате расширения объема бурильных работ за 11 месяцев текущего года по заказу ПО "Азнефть" пробурено и сдано в эксплуатацию 66 скважин. Из новых скважин добыто 190,8 тыс. тонн нефти против запланированных 162,2 тыс. тонн", - сообщили в ПО.