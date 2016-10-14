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    "Азнефть" перевыполнил прогноз по добыче газа

    За 9 месяцев года добыто 4,2 млрд кубометров газа

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 4,704 млн тонн нефти. Как сообщили Report в ПО, прогноз за указанный период полностью выполнен.

    Отмечается, что за 9 месяцев года добыча газа составила 4,2 млрд кубометров против плана в 4,1 млрд кубометров, таким образом, план выполнен на 100,9%.

    За этот период по заказу ПО "Азнефть" пробурено и сдано в эксплуатацию 43 новые скважины, из которых добыто 78 тыс. тонн нефти.

    В то же время из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 77 скважин против 55 запланированных. Из них добыто 39,5 тыс. тонн нефти, что на 22,6 тыс. тонн превышает план в объеме 16,9 тыс. тонн.

    С начала текущего года проведено 469 геологических мероприятий, в результате которых добыто 146 тыс. тонн нефти, что означает рост соответственно на 19 мероприятий и 15,8 тыс. тонн нефти против запланированных. В результате технических и технологических мероприятий добыто 39,8 тыс. тонн нефти против запланированных 32,6 тыс. тонн. 

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