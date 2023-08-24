"Азнефть": В результате обрушения бетонных плит погибли два сотрудника "Нефтегазтикинти"

Сегодня в результате обрушения бетонных плит в море упали два сотрудника треста «Нефтгазтикинти» Управления добычи нефти и газа имени Н.Нариманова производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в "Азнефть".
Сообщается, что при проведении плановых ремонтных работ на пункте сбора нефти на первом добывающем участке работники треста "Нефтегазтикинти" монтажник Агамамедов Ширван Аташ оглу(1960 г.р.) и сварщик Нариманов Шамо Матлаб оглу(1984 г.р.), в результате обрушения бетонных плит упали в море.
В результате поисково-спасательных работ тела погибших были извлечены из моря.