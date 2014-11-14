Азиатский банк развития сообщил о создании трубопроводной компании ТАПИ

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ /Государственный концерн "Туркменгаз", предприятие Afghan Gas, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL учредили трубопроводную компанию ТАПИ - Туркмения- Афганистан-Пакистан-Индия - с равными долями участия, сообщила пресс-служба Азиатского банка развития.

АБР в 2013 году был назначен странами-участниками ТАПИ транзакционным советником по созданию трубопроводной компании и выявлению лидера коммерческого консорциума, призванного возглавить строительство и эксплуатацию трубопровода.

"Учреждение ТАПИ - ключевой рубеж в развитии газопроводного проекта и осязаемый результат трансформационного сотрудничества между вовлеченными сторонами, предвещающий укрепление энергобезопасности, расширение деловых перспектив и достижение большего мира и стабильности в регионе", - заявил генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии АБР Клаус Герхаузер.

Планируется, что по 1800-километровому газопроводу ТАПИ будет ежегодно экспортировать до 33 млрд кубометров туркменского природного газа. Туркмения обладает четвёртыми по величине в мире доказанными запасами газа. Магистраль протянется от туркменского месторождения Галкыныш до пункта Фазилка на границе Индии с Пакистаном. Стоимость проекта превышает 7,6 млрд долларов, указывает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил президент Туркмении на прошедшем в конце октября заседании Совета старейшин, "строительство газопровода ТАПИ планируется начать в 2015 году".