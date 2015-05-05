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    ​Азиатский банк развития выделит Азербайджану кредит на 750 млн. долларов

    В связи с этим сегодня подписано инвестиционное соглашение

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития (АБР) подписано инвестиционное соглашение на сумму 1 млрд. долларов США для улучшения деятельности ОАО "Азеришыг".

    Как сообщает Report, со стороны Азербайджана соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов и председатель ОАО "Азеришыг" Баба Рзаев, а с другой стороны - вице-президент АБР Венкая Жанга (Wencai Zhang).

    Согласно заключенному договору, на планируемые работы АБР выделит азербайджанской стороне 750 млн. долларов, остальную сумму в размере 250 млн. долларов выделит правительство страны. 

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