​Азиатский банк развития выделит Азербайджану кредит на 750 млн. долларов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития (АБР) подписано инвестиционное соглашение на сумму 1 млрд. долларов США для улучшения деятельности ОАО "Азеришыг".

Как сообщает Report, со стороны Азербайджана соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов и председатель ОАО "Азеришыг" Баба Рзаев, а с другой стороны - вице-президент АБР Венкая Жанга (Wencai Zhang).

Согласно заключенному договору, на планируемые работы АБР выделит азербайджанской стороне 750 млн. долларов, остальную сумму в размере 250 млн. долларов выделит правительство страны.