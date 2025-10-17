"Азеристиликтеджхизат": Выделяемые государством субсидии сократятся на 13 млн манатов

В следующем году ожидается сокращение субсидий, выделяемых государством ОАО "Азеристиликтеджхизат", на 13 млн манатов.

Об этом в интервью Report заявил председатель ОАО Ильхам Мирзалиев.

По его словам, в прошлом году акционерному обществу из госбюджета была выделена субсидия в размере 46 млн манатов, однако с учетом новых тарифов ожидается сокращение этой суммы примерно на 28% в 2026 году.

По словам Мирзалиева, по итогам 2024 года уровень сбора составил примерно 85%, что считается удовлетворительным с учетом возможностей социально уязвимых слоев населения. Он уточнил, что при этом общество не может отключать отопление отдельным абонентам и решает вопросы задолженностей через суд.

Председатель "Азеристиликтеджхизат" отметил, что теплоснабжение частично финансируется за счет субсидий. Однако цель акционерного общества - снижение к минимуму размера получаемых субсидий и обеспечение финансовой устойчивости.

По его мнению, сэкономленные средства государство сможет направить на образование, здравоохранение, соцобеспечение и в другие сферы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.