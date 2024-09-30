"Азеристиликтеджхизат" начало реконструкцию ряда котельных в Баку

13:36

ОАО "Азеристиликтеджхизат" приступило к реконструкции котельных, у которых истек срок эксплуатации.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО.

На первом этапе планируется восстановление четырех котельных: №141 на улице Таги Шахбази в Ясамальском районе, №505 на улице Т.Мамедова 8 в посёлке Бадамдар Сабаильского района, №537 на улице А.Велиева 3 в Низаминском районе и №72 на улице Каверочкина 34 в Наримановском районе. Кроме этого, планируется реконструкция на основании нового проекта котельной № 1 по адресу Сабаильский район, проспект Азербайджана, 3.

Эти котельные после реконструкции будут отвечать самым современным стандартам и позволят повысить энергоэффективность, а также качество теплоснабжения и водоснабжения горячей водой потребителей.

Общество подчеркивает, что работы по восстановлению и реконструкции котельных планируется завершить в отопительные сезоны 2024-2025гг. Эти котельные обеспечат теплоснабжение 52 жилых домов, 2 392 квартир, 4 школ, детского сада и 26 других социальных объектов.