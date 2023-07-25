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"Азеришыг" закупил 48% электроэнергии, запланированной для страны в этом году

"Азеришыг" закупил 48% электроэнергии, запланированной для страны в этом году В январе-июне текущего года ОАО "Азеришыг" закупило по стране 10 млрд 095 млн кВт/ч электроэнергии и установило 140 тыс. электросчетчиков.
Энергетика
25 июля 2023 г. 15:10
Азеришыг закупил 48% электроэнергии, запланированной для страны в этом году

В январе-июне текущего года ОАО "Азеришыг" закупило по стране 10 млрд 095 млн кВт/ч электроэнергии и установило 140 тыс. электросчетчиков.

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями СМИ в Гадруте заявил заместитель начальника информационно-исследовательского управления департамента энергосбыта ОАО "Азеришыг" Рустам Гулиев.

Это составляет 47,8% от объема электроэнергии, который предполагается закупить в 2023 году.

По его словам, максимальный процентный предел технических потерь в текущем году прогнозируется на уровне 8,6%. В прошлом году этот показатель составлял 8,7%.

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Версия на английском языке Azerishig buys 48% of electricity intended for country this year
Версия на азербайджанском языке "Azərişıq" bu il üçün ölkə üzrə nəzərdə tutulan elektrik enerjisinin 48 %-ni alıb

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