"Азеришыг" закупил 48% электроэнергии, запланированной для страны в этом году

В январе-июне текущего года ОАО "Азеришыг" закупило по стране 10 млрд 095 млн кВт/ч электроэнергии и установило 140 тыс. электросчетчиков.

В январе-июне текущего года ОАО "Азеришыг" закупило по стране 10 млрд 095 млн кВт/ч электроэнергии и установило 140 тыс. электросчетчиков.

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями СМИ в Гадруте заявил заместитель начальника информационно-исследовательского управления департамента энергосбыта ОАО "Азеришыг" Рустам Гулиев.

Это составляет 47,8% от объема электроэнергии, который предполагается закупить в 2023 году.

По его словам, максимальный процентный предел технических потерь в текущем году прогнозируется на уровне 8,6%. В прошлом году этот показатель составлял 8,7%.