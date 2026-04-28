    Азеришыг восстановит поврежденные после ливней линии и подстанции в Баку

    В Баку обновят поврежденные кабельные линии и оборудование электросетей, пострадавшие в результате ливней и паводков.

    Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

    Согласно документу, в Бинагадинской электрической сети планируется обновление поврежденных участков кабельных линий 10 кВ (№2585-565, 746-809, 31-38), отходящих от подстанции "Дярнягюль" 110/35/10 кВ.

    Кроме того, предусмотрено обновление поврежденного оборудования на подстанции №89 (35/6 кВ) Биляджаринской электросети, замена аварийных участков воздушной линии 35 кВ между подстанциями "Ахмедлы" и №200 в Хатаинском районе, а также модернизация оборудования на подстанции №360 (35/6 кВ) Сураханской сети.

    В Хазарском районе запланировано восстановление трансформаторных подстанций KTM 378, 382, 171, 564, 1206 и 176.

    На реализацию данных работ "Азеришыг" будет выделено более 15 млн манатов.

    Bakıda yağışla bağlı elektrik şəbəkələrinə dəymiş ziyan aradan qaldırılacaq

