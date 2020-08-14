"Азеришыг": Вмешательство в счетчики извне невозможно

Счетчики ОАО "Азеришыг" работают в автономном режиме. Изменить параметры счетчиков невозможно. В информационнуюсистемуне может быть постороннего вмешательства".

Счетчики ОАО "Азеришыг" работают в автономном режиме. Изменить параметры счетчиков невозможно. В информационную систему не может быть постороннего вмешательства.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента по продаже электроэнергии ОАО "Азеришыг" Вугар Набибейли.

"Никакого информационного ограничения в отношениях "Азеришыг" с абонентами не существует. В опубликованных уведомлениях отражена вся информация. Увеличение энергопотребления, отраженного на счетчиках, зависит от мощности и технических параметров холодильного и другого оборудования, используемого абонентами", - отметил В.Набибейли.