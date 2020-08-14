О нас
Report Georgia

"Азеришыг": Вмешательство в счетчики извне невозможно

"Азеришыг": Вмешательство в счетчики извне невозможно Счетчики ОАО "Азеришыг" работают в автономном режиме. Изменить параметры счетчиков невозможно. В информационнуюсистемуне может быть постороннего вмешательства".
Энергетика
14 августа 2020 г. 16:32
Азеришыг: Вмешательство в счетчики извне невозможно
0 : 00
0 : 00

Счетчики ОАО "Азеришыг" работают в автономном режиме. Изменить параметры счетчиков невозможно. В информационную систему не может быть постороннего вмешательства.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента по продаже электроэнергии ОАО "Азеришыг" Вугар Набибейли.

"Никакого информационного ограничения в отношениях "Азеришыг" с абонентами не существует. В опубликованных уведомлениях отражена вся информация. Увеличение энергопотребления, отраженного на счетчиках, зависит от мощности и технических параметров холодильного и другого оборудования, используемого абонентами", - отметил В.Набибейли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": "Sayğaclara müdaxilə etmək mümkün deyil"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+
Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+
14 августа 2020 г. 15:39
Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти
Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти
14 августа 2020 г. 13:29
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
14 августа 2020 г. 10:59
Газпром сократил экспорт газа в Европу на 18%
"Газпром" сократил экспорт газа в Европу на 18%
13 августа 2020 г. 17:30
Экспорт газа из Сангачальского терминала увеличился
Экспорт газа из Сангачальского терминала увеличился
13 августа 2020 г. 16:02
Операционные расходы по АЧГ сократились
Операционные расходы по АЧГ сократились
13 августа 2020 г. 15:01
АМОК увеличил объем переданного SOCAR попутного газа
АМОК увеличил объем переданного SOCAR попутного газа
13 августа 2020 г. 14:50
В Азербайджане выросло производство электроэнергии
В Азербайджане выросло производство электроэнергии
13 августа 2020 г. 12:45
​Азербайджанская нефть незначительно подорожала 
​Азербайджанская нефть незначительно подорожала 
13 августа 2020 г. 11:18
Строительство TAP завершено на 97%
Строительство TAP завершено на 97%
13 августа 2020 г. 10:31

Последние новости

17:19
Азербайджан увеличил импорт мяса на 18% АПК
17:15
Состоялось заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана Происшествия
17:04
"Сумгайыт" усилил свой состав новым форвардом  Футбол
16:59
Эксперты обсудили сотрудничество на Каспии Внешняя политика
16:53
Со следующей недели начнется процесс перевода студентов  Наука и образование
16:32
"Азеришыг": Вмешательство в счетчики извне невозможно Энергетика
16:30
ВидеоНикол Пашинян разоблачил выдумки армянских псевдоисториков Нагорно-карабахский конфликт
16:29
Индия не планирует допускать китайские компании к созданию сети 5G в стране ИКТ
16:15
В Геранбое задержаны лица, пытавшиеся тайно провести обручение Происшествия
16:07
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 21% Бизнес
15:50
ФотоВ Сабаильском районе оштрафованы хозяйка детсада и родители  Происшествия
15:42
Объявлено количество заключенных с иностранцами браков Происшествия
15:39
Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+ Энергетика
15:31
Азербайджан экспортировал метанол на 25 млн долларов Промышленность
15:18
ЦИК Беларуси объявил окончательные результаты выборов президента В регионе
Вся новостная лента