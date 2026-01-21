"Азеришыг": В ближайшее время электроснабжение в южных районах будет восстановлено

Акционерное общество "Азеришыг" непрерывно работает над восстановлением энергоснабжения в южных районах Азербайджана.

Как сообщили Report в АО, непрерывный снегопад в стране привел к перебоям в подаче электроэнергии в южном регионе - Масаллы, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы и Лянкяране.

Отмечается, что работа сотрудников "Азеришыг" затрудняется погодными условиями: "В некоторых горных селах падение деревьев на линии электропередач привели к авариям. Некоторые дороги, ведущие к населенным пунктам в этих районах, заблокированы из-за снегопада. Это затрудняет работу сотрудников "Азеришыг"".

Однако, несмотря на это, "Азеришыг" заявил о восстановлении подачи энергии в большинстве сел. "В краткие сроки электроснабжение будет восстановлено во всех районах", - отмечается в сообщении.