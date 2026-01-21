Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 21 января, 2026
    • 18:55
    "Азеришыг": В ближайшее время электроснабжение в южных районах будет восстановлено

    Акционерное общество "Азеришыг" непрерывно работает над восстановлением энергоснабжения в южных районах Азербайджана.

    Как сообщили Report в АО, непрерывный снегопад в стране привел к перебоям в подаче электроэнергии в южном регионе - Масаллы, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы и Лянкяране.

    Отмечается, что работа сотрудников "Азеришыг" затрудняется погодными условиями: "В некоторых горных селах падение деревьев на линии электропередач привели к авариям. Некоторые дороги, ведущие к населенным пунктам в этих районах, заблокированы из-за снегопада. Это затрудняет работу сотрудников "Азеришыг"".

    Однако, несмотря на это, "Азеришыг" заявил о восстановлении подачи энергии в большинстве сел. "В краткие сроки электроснабжение будет восстановлено во всех районах", - отмечается в сообщении.

    Лента новостей