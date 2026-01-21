İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Azərişıq": Qısa zamanda cənub rayonlarında elektrik enerjisi bərpa ediləcək

    Energetika
    • 21 yanvar, 2026
    • 18:14
    Azərişıq: Qısa zamanda cənub rayonlarında elektrik enerjisi bərpa ediləcək

    "Azərişıq" ASC Azərbaycanın cənub rayonlarında elektrik enerjisinin verilişini bərpa etmək üçün fasiləsiz işləyir.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ölkə ərazisində yağan aramsız qar cənub regionunda - Masallı, Cəlilabad, Lerik, Yardımlı və Lənkəranda elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlərin yaranmasına səbəb olub: "Bəzi meşəlik dağ kəndlərində ağaclar qırılaraq xətlərin üzərinə aşıb, nəticədə qəzalar baş verib. Qar bağlayan bir çox yollarda nəqliyyatla hərəkət etmək, dağ kəndlərinə getmək demək olar ki, mümkünsüzdür. Üstəlik aşan ağacları kəsib götürmək də "Azərişıq" əməkdaşlarına əlavə problem yaradır".

    Məlumatda deyilir ki, şaxtalı, qarlı havada bütün çətinliklərə baxmayaraq "Azərişıq" ASC-nin əməkdaşları böyük fədakarlıqla qəzanı aradan qaldırmaq üçün bir neçə gündür fasiləsiz çalışır: "Artıq əksər kəndlərdə enerjinin verilişi təmin olunub. Qısa zaman ərzində digər ərazilərdə də elektrik enerjisi bərpa ediləcək.

    Azərişıq Yardımlı Masallı Cəlilabad
    "Азеришыг": В ближайшее время электроснабжение в южных районах будет восстановлено

