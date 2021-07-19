"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов

ОАО "Азеришыг" начинает внедрение в Карабахе новой системы электроснабжения.

ОАО "Азеришыг" начинает внедрение в Карабахе новой системы электроснабжения.

По полученной Report информации, в рамках нового плана будут ликвидированы линии электропередачи напряжением 6-10 кВ и трансформаторные подстанции.

Вместо них будет создана современная изолированная и защищенная система электроснабжения напряжением 35/04 кВ.

Согласно плану, в Карабахе должны быть размещены 4 568 трансформаторов мощностью 2 500 мВА. Однако АО планирует ликвидировать 198 трансформаторов общей мощностью 790-800 МВт, что означает, что эти мощности упадут до 1 700 мВА. Это также создаст условия для экономии 60 тысяч гектаров земли.

Новый подход "Азеришыг" позволит избежать ежегодных потерь электроэнергии в Карабахе в размере 220 млн кВт/ч или в среднем 19,8 млн манатов.