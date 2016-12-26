"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Азеришыг" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года перешел на усиленный режим работы. Как сообщает Report, с этой целью приостановлены запланированные ремонтно-строительные работы.

Глава пресс-службы компании Танрыверди Мустафаев заявил Report, что в связи с этим организована система дежурства: “В целях беспрерывного обеспечения энергией потребителей в праздничные дни "горячая линия"(012) 440 29 21) и Аварийная служба (199) работают в усиленном режиме. Для устранения возможных проблем выделены дополнительные машины и механизмы. Сотрудники работают круглосуточно в усиленном режиме”.

Представитель “Азеришыг” добавил, что основная часть сотрудников и дополнительная техника будут размещены в детских развлекательных центрах, и других местах, наиболее часто посещаемых населением.