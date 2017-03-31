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    “Азеришыг” работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий

    Для горных районов выделена дополнительная техника

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что ночью наблюдалась ветреная погода, в энергоснабжении абонентов на возникло никаких проблем. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО “Азеришыг” Танрыверди Мустафаев.

    Он подчеркнул, что ожидается еще большее ухудшение погодных условий: “По информации, сегодня погода ухудшится. Наши сотрудники работают в усиленном режиме, машины и другая техника приведены в готовность. Для горных районов выделена дополнительная техника”.

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