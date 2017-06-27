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    "Азеришыг" назвал причины прекращения энергоснабжения в некоторых районах Баку

    Прекращение энергоснабжения связано с переходом с зимнего режима на летний

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ ОАО "Азеришыг" внес ясность в вопрос прекращения энергоснабжения сегодня в некоторых районах Баку.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев отключение света было временным.

    "Прекращение энергоснабжения связано с переходом с зимнего режима на летний. Кроме того, некоторые кабели были повреждены. Лабораториям потребовалось некоторое время, чтобы определить их местонахождение, поэтому возникли перебои в подаче электроэнергии. В настоящее время ситуация нормализовалась, столица без каких-либо проблем обеспечивается электроэнергией", - отметил он.

    Отметим, что сегодня в Сабаильском, Насиминском и Ясамальском районах возникли перебои в подаче электроэнергии. Не работали также некоторые светофоры.

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