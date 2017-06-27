"Азеришыг" назвал причины прекращения энергоснабжения в некоторых районах Баку

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ ОАО "Азеришыг" внес ясность в вопрос прекращения энергоснабжения сегодня в некоторых районах Баку.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев отключение света было временным.

"Прекращение энергоснабжения связано с переходом с зимнего режима на летний. Кроме того, некоторые кабели были повреждены. Лабораториям потребовалось некоторое время, чтобы определить их местонахождение, поэтому возникли перебои в подаче электроэнергии. В настоящее время ситуация нормализовалась, столица без каких-либо проблем обеспечивается электроэнергией", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Сабаильском, Насиминском и Ясамальском районах возникли перебои в подаче электроэнергии. Не работали также некоторые светофоры.