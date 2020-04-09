​"Азеришыг" запустил новые онлайн услуги

ОАО "Азеришыг" будет уведомлять потребителей о задолженностях в электронной форме.

Об этом Report сказал руководитель пресс-службы компании Танверди Мустафаев.

По его словам, потребители также смогут оплачивать счета через мобильное приложение: "Электронные уведомления будут отправляться по электронной почте и посредством SMS. Система будет автоматически выполнять операции без человеческого фактора. Для получения уведомления о потреблении электроэнергии и имеющемся долге, достаточно ввести 15-значный код абонента в разделе "Уведомление" на сайте "Азеришыг". В открывшемся окне вы можете увидеть свои личные данные, информацию о текущем потреблении и задолженности".

Он отметил, что все операции станут доступны после создания профиля электронного уведомления. Кроме того, информация об энергопотреблении ежемесячно будет отправляться на мобильный номер посредством SMS. Оплату можно будет осуществить, перейдя по указанной в SMS ссылке.

В то же время, платежи доступны на сайте azerishiq.az без регистрации.