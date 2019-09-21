​"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы из-за ветреной погоды

Сотрудники ОАО «Азеришыг» работают в усиленном режиме в связи с резким ухудшением погодных условий.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы организации Танрыверди Мустафаев.

«Предприняты меры в целях бесперебойного и качественного обеспечения электроснабжения потребителям. «Азеришыг» готов немедленной ликвидации последствий возможных аварий. Для устранения возможных проблем выделены дополнительные машины и механизмы. Сотрудники работают круглосуточно в усиленном режиме», - отметил пресс-секретарь.

Т.Мустафаев подчеркнул, что из-за безопасности в ветреную погоду в поселке Набрань (Хачмазский район), а также в Нефтчале, Агстафе, Шамкире и Товузе было временно приостановлено электроснабжение, но вскоре оно было восстановлено.

Кроме того, по его словам, колл-центр 199 будет работать в усиленном режиме.

Согласно сообщению Министерства экологии и природных ресурсов, местами максимальные порывы северо-западного ветра в Баку достигли 38 метров в секунду.