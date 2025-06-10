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"Азеригаз": Законопроект "О газоснабжении" создаст новые возможности для всех участников газового рынка

"Азеригаз": Законопроект "О газоснабжении" создаст новые возможности для всех участников газового рынка Законопроект "О газоснабжении" создаст новые возможности не только для Производственного объединения "Азеригаз", но и для всех участников сектора.
Энергетика
10 июня 2025 г. 15:54
Азеригаз: Законопроект О газоснабжении создаст новые возможности для всех участников газового рынка

Законопроект "О газоснабжении" создаст новые возможности не только для Производственного объединения "Азеригаз", но и для всех участников сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор "Азеригаз" Азер Мамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, "Азеригаз" осуществляет функции распределения и розничной продажи: "В настоящее время мы напрямую обслуживаем более 2,6 млн абонентов. Принятие нового законопроекта "О газоснабжении" создаст новые возможности не только для "Азеригаз", но и для всех участников сектора".

Он отметил, что Европейский союз начал реформы в этой области еще в 1996 году, поэтапно модернизировав энергетический сектор: "Последний энергетический пакет был принят в 2023 году. Соседние страны, такие как Грузия и Турция, также воспользовались этим подходом, ускорив приток инвестиций в газовый сектор и модернизацию промышленности. Азербайджан также предпринимает последовательные шаги в этой области в рамках долгосрочной стратегии развития и стремится еще больше углубить существующие реформы, учитывая международный опыт. Принятие законопроекта, являясь одним из важных шагов в этом направлении, позволит устранить системные риски, построить нашу деятельность на гибких, прозрачных и устойчивых основах, сформировать необходимую правовую регулятивную базу для обеспечения среднесрочного и долгосрочного развития отрасли".

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: Yeni qanun bütün iştirakçılar üçün yeni imkanlar yaradacaq

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