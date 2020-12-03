"Азеригаз": В Карабахе начата разработка предварительного ТЭО

В первую очередь были проведены работы по изучению направлений магистральных газопроводов и маршрутов их прокладки

До оккупации Азербайджан снабжал природным газом большую часть городов, поселков и сел, расположенных на территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Для этого также была проложена магистральная и распределительная газовая сеть. Однако в результате агрессии Армении газоснабжение указанных территорий с тех пор было прекращено.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ПО "Азеригаз“ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В рамках восстановления деоккупированных территорий и создания соответствующей инфраструктуры были начаты работы по предварительному технико-экономическому обоснованию для газоснабжения населенных пунктов.

По информации, в первую очередь были проведены работы по изучению направлений магистральных газопроводов и маршрутов их прокладки. К этим направлениям относятся Беюк Бахманли-Физули-Гадрут-Шуша, Азадгарагоюнлу-Агдам, Горадиз-Джабраил-Зангилан-Губадлы-Лачин, Геранбой-Кельбаджар. В то же время изучается возможность восстановления газопроводов на деоккупированных территориях. В настоящее время определяется оптимальная конфигурация планируемых маршрутов магистральной газовой сети, предварительные технико-экономические показатели.