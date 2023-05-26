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Азеригаз: В этом году 77% абонентов не превысили лимит потребления газа

Азеригаз: В этом году 77% абонентов не превысили лимит потребления газа За январь-апрель текущего года в секторе населения 1 932 299 абонентов, то есть 77,5% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит потребления газа по тарифу 12 гяпиков.
Энергетика
26 мая 2023 г. 12:37
Азеригаз: В этом году 77% абонентов не превысили лимит потребления газа

За январь-апрель текущего года в секторе населения 1 932 299 абонентов, то есть 77,5% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит потребления газа по тарифу 12 гяпиков.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения ”Азеригаз“ Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльдениз Велиев сегодня во время акции ” Открытые двери“ для представителей СМИ и НПО.

По его словам, за прошедшие 4 месяца 514 780 абонентов, то есть 20,6% от их общего числа, использовали газ по тарифу 20 гяпиков, а 47 353 абонента (1,9%)- по тарифу 25 гяпиков.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Bu il abonentlərin 77 %-i aşağı qaz istifadəsi limitini keçməyib”

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