Азеригаз: В этом году 77% абонентов не превысили лимит потребления газа

За январь-апрель текущего года в секторе населения 1 932 299 абонентов, то есть 77,5% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит потребления газа по тарифу 12 гяпиков.

За январь-апрель текущего года в секторе населения 1 932 299 абонентов, то есть 77,5% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит потребления газа по тарифу 12 гяпиков.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения ”Азеригаз“ Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльдениз Велиев сегодня во время акции ” Открытые двери“ для представителей СМИ и НПО.

По его словам, за прошедшие 4 месяца 514 780 абонентов, то есть 20,6% от их общего числа, использовали газ по тарифу 20 гяпиков, а 47 353 абонента (1,9%)- по тарифу 25 гяпиков.