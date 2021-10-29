"Азеригаз": Смарт-счетчики теряют актуальность во всем мире

Устройства, установленные на механических счетчиках, позволят непосредственно контролировать этот счетчик, считывать показатели.

Устройства, установленные на механических счетчиках, позволят непосредственно контролировать этот счетчик, считывать показатели.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев в ходе "Открытых дверей" для представителей СМИ.

"Уже около 50 тысяч счетчиков этого типа установлены в основном в новостройках. Наряду с этим, не прекращается эксплуатация и покупка смарт-счетчиков. Сейчас их достаточно на складах. То есть мы сохранили возможность выбора для абонентов", - отметил Р.Алиев.

По его словам, в течение месяца к ним обращаются всего 10-15 абонентов для замены механических счетчиков на считывающие устройства с предоплатой: "Смарт-счетчики теряют актуальность на мировом рынке. В самой Европе сегодня используются счетчики обычного механического типа. Обычно счетчики со смарт-картой устанавливаются, когда абонент не может произвести оплату. У нас же уровень оплаты абонентов очень высокий. По итогам 9 месяцев этого года сбор превышает 100%".