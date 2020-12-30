"Азеригаз" с нетерпением ждет газификации освобожденных от оккупации территорий

ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поддержало обращения десятков семей шехидов, ветеранов войны, инвалидов в разные знаменательные дни в 2020 году

ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поддержало обращения десятков семей шехидов, ветеранов войны, инвалидов в разные знаменательные дни в 2020 году.

Об этом сообщил Report генеральный директор ПО “Азеригаз” Руслан Алиев.

По словам Алиева, работники "Азеригаз" после окончания военных действий были мобилизованы для решения большинства проблем семей шехидов, ветеранов войны и инвалидов: "140 работников газового хозяйства участвовали в Отечественной войне, 4 из них стали шехидами".

Генеральный директор добавил, что "Азеригаз" с нетерпением ждет работ по газификации, которые будут проведены на территориях, освобожденных Азербайджанской армией.