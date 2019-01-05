"Азеригаз" прокомментировал заявления, связанные с лимитом на потребление природного газа

Баку. 5 января REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" прокомментировало опубликованные в последние дни в некоторых средствах массовой информации статьи о природном газе, в которых говорится о Сахибе Мамедове, жителе села Хокмали Абшеронского района.

Как заявил Report начальник отдела по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз" Ибрагим Кярбалаев, статьи и заявления по этому вопросу не соответствуют действительности. По его словам, в решение Тарифного (ценового) совета Азербайджанской Республики не было внесено никаких дополнений и изменений.

"Стоимость 1700 кубометров годового лимита потребляемого населением природного газа оценивается в 10 гяпиков за кубметр, а стоимость каждого кубического метра газа, используемого сверх лимита в 1700 кубометров, составляет 20 копеек.

Из-за отсутствия информационной связи между платежной системой и газовым смарт-счетчиком İTRON дата оплата относится к лимиту того же года. Отчет формируется на основе произведенных платежей, и 1700 кубометров годового лимита потребляемого населением природного газа рассчитывается с первой платежной операции на смарт-карте начиная с 01.01.2019", - говорится в сообщении.