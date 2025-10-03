"Азеригаз" предупреждает о рисках перекрестного субсидирования при переходе к свободному рынку

В "Азеригаз" считают критически важным обеспечение либерализации газовой отрасли Азербайджана через системные преобразования как в правовой, так и в технической сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил Табриз Аммаев, заместитель гендиректора "Азеригаз" по стратегии и устойчивому развитию, выступая на панельной дискуссии в рамках II Национального форума по конкуренции.

По его словам, одним из главных препятствий, возникающих на регулируемых энергетических рынках, является перекрестное субсидирование, когда одни категории потребителей фактически оплачивают услуги для других.

"Хотя тарифы, оплачиваемые некоторыми хозяйствующими субъектами, в долгосрочной перспективе отражают экономические реалии, при переходе к другим рыночным моделям этот механизм разрушается из-за сезонных колебаний потребления, географических особенностей регионов и экономико-психологических факторов. В результате для отдельных категорий потребителей возникает существенная дополнительная социальная и финансовая нагрузка", - пояснил Аммаев.

Он подчеркнул, что переход к либеральному рынку не означает полную дерегуляцию отрасли, и для этого процесса критически важно сформировать адекватную правовую базу с четкими правилами для всех участников рынка.

Аммаев также акцентировал внимание на технических аспектах либерализации, которые могут стать серьезным вызовом: "Либерализация предполагает недискриминационное подключение к газовым сетям, однако в некоторых случаях это технически трудноосуществимо. Для решения данной проблемы требуется качественная модернизация газораспределительной инфраструктуры и привлечение значительных инвестиций. Этот процесс неизбежно сопряжен с определенными техническими и финансовыми трудностями", - заключил представитель "Азеригаз".