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"Азеригаз" отложил ремонт в Гёйчае, Уджаре и Зардабе

​"Азеригаз" отложил ремонт в Гёйчае, Уджаре и Зардабе

Производственное объединение "Азеригаз" отложило ремонт, запланированный в Гёйчайском, Уджарском и Зардабском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

В информации говорится, что в связи с этим на два дня отложено приостановление подачи газа в несколько жилых пунктов в названных районах.

Напомним, что "Азеригаз" объявил, что сегодня с 10:00 в течение двух дней приостановит газоснабжение на некоторых территориях Гёйчайского, Уджарского и Зардабского районов в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе "Газымамед-Газах", находящемся на балансе Управления экспорта газа.

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