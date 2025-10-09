"Азеригаз" оказал услуги 270 тыс. гражданам в центрах ASAN
Энергетика
- 09 октября, 2025
- 13:10
Производственное объединение "Азеригаз" в январе-сентябре этого года оказало 372 884 различных услуг 270 479 гражданам в центрах ASAN Kommunal и ASAN xidmət.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азеригаз.
"Азеригаз" оказывает услуги гражданам в 3 центрах ASAN Kommunal в Баку, а также в 17 центрах ASAN xidmət в Сумгайыте и регионах (в Шамахы, Кюрдамире, Гяндже, Масаллы, Лянкяране, Имишли, Сабирабаде, Сальяне, Товузе, Мингячевире, Агджабеди, Барде, Губе, Шеки, Балакене и Габале). Основная цель заключается в организации комплексного обслуживания по газоснабжению на основе обращений потребителей, предложении гражданам наиболее качественных услуг путем применения новых идей и инноваций.
