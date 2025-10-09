Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    "Азеригаз" оказал услуги 270 тыс. гражданам в центрах ASAN

    Энергетика
    • 09 октября, 2025
    • 13:10
    Азеригаз оказал услуги 270 тыс. гражданам в центрах ASAN

    Производственное объединение "Азеригаз" в январе-сентябре этого года оказало 372 884 различных услуг 270 479 гражданам в центрах ASAN Kommunal и ASAN xidmət.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Азеригаз.

    "Азеригаз" оказывает услуги гражданам в 3 центрах ASAN Kommunal в Баку, а также в 17 центрах ASAN xidmət в Сумгайыте и регионах (в Шамахы, Кюрдамире, Гяндже, Масаллы, Лянкяране, Имишли, Сабирабаде, Сальяне, Товузе, Мингячевире, Агджабеди, Барде, Губе, Шеки, Балакене и Габале). Основная цель заключается в организации комплексного обслуживания по газоснабжению на основе обращений потребителей, предложении гражданам наиболее качественных услуг путем применения новых идей и инноваций.

    ASAN Xidmət ASAN kommunal газоснабжение услуги
    "Azəriqaz" 9 ayda "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstərib

    Последние новости

    13:28

    ВС Украины нанесли удары по ГПЗ и нефтеперегонной станции в России

    В регионе
    13:21

    Мировые лидеры приветствуют соглашение по первой фазе мирной сделки Трампа по Газе

    Другие страны
    13:14

    ВБ: Азербайджану важно измерять экономическую отдачу от инвестиций в кибербезопасность - ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    13:13

    Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:10

    "Азеригаз" оказал услуги 270 тыс. гражданам в центрах ASAN

    Энергетика
    13:09

    В Анкаре проходит встреча министров обороны Турции-Азербайджана-Грузии

    В регионе
    13:06

    Кабмин утвердил новые критерии оценки в сфере электронного правительства

    ИКТ
    13:00

    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    12:50

    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    Лента новостей