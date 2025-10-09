İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    "Azəriqaz" 9 ayda "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstərib

    Energetika
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:51
    Azəriqaz 9 ayda ASAN Kommunal və ASAN xidmət mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstərib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 479 vətəndaşa 372 884 sayda müxtəlif xidmətlər göstərib.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, 20 xidməti pəncərə vasitəsilə baş tutub.

    "Azəriqaz" Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Bakıdakı 3 "ASAN Kommunal" mərkəzində, Sumqayıt və regionlardakı isə 17 "ASAN xidmət" mərkəzində (Sumqayıt, Şamaxı, Kürdəmir, Gəncə, Masallı, Lənkəran, İmişli, Sabirabad, Salyan, Tovuz, Mingəçevir, Ağcabədi, Bərdə, Quba, Şəki, Balakən və Qəbələ şəhərlərində) vətəndaşlara xidmət göstərir. Əsas məqsəd istehlakçılardan daxil olan müraciətlər əsasında qaz təchizatı ilə bağlı hərtərəfli xidmətin təşkil edilməsi, yeni ideyalar, innovasiyalar tətbiq etməklə vətəndaşlara ən keyfiyyətli xidmətlər təklif etməkdən ibarətdir.

    Azəriqaz "ASAN Xidmət" ASAN Kommunal
    "Азеригаз" оказал услуги 270 тыс. гражданам в центрах ASAN

    Son xəbərlər

    13:13

    Dünya Bankı: Azərbaycan üçün kibertəhlükəsizliyə investisiyaların iqtisadi faydasının ölçülməsi vacibdir - MÜSAHİBƏ

    İKT
    13:13

    Türkiyənin ədliyyə nazirinin müavini: İtkin düşmüş şəxslər problemi bütün dövlətlərinin birlikdə həll etməli olduğu məsələdir

    Xarici siyasət
    13:13

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsində 200 minə yaxın şəxs itkin düşüb

    Xarici siyasət
    13:07

    İngiltərə klubunun futbolçusu daha beş həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    12:57

    Nazir müavini: İtkin düşmüş azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirlməsində iştirak etməyə hazırıq

    Xarici siyasət
    12:55

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir

    Region
    12:55

    Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdir

    Xarici siyasət
    12:54

    Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblər

    Fərdi
    12:53

    Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti