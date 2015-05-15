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    ​"Азеригаз" обеспечил газом 160 новостроек

    В этих зданиях в общей сложности проживает 3325 семей

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" продолжает деятельность, направленную на снабжение многоэтажных зданий газом.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

    Согласно информации, рассмотрев поступившие за январь-апрель 2015 года обращения юридических и физических лиц, "Азеригаз" обеспечил "голубым топливом" предоставившие необходимые документы 160 новостроек.

    Отметим, что в этих зданиях в общей сложности проживает 3325 семей.

    В целом ПО заинтересовано в газоснабжении в кратчайшие сроки представивших документы новостроек, соответствующих всем нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.  

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