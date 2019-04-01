"Азеригаз" назвал объемы потребления природного газа в праздничные дни

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) назвало объемы потребления природного газа в дни празднования Новруза.

Глава отдела по связям с общественностью "Азеригаза" Ибрагим Кербалаев в ответ на запрос Report рассказал, что 20-26 марта общие объемы потребления природного газа по стране составили 186,758 млн кубометров.

По его словам, в праздничные дни в Баку, Апшероне и Сумгайыте объем потребления составил 108,761 млн кубометров природного газа: "За этот период объем потребления в регионах составил 77,997 млн кубометров".