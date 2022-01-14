«Азеригаз»: Конкретной даты обнуления счетчиков нет

Если в этом году обнуление газовых счетчиков произошло 10 января, то в очередной раз это произойдет 10 января следующего года. Календарный день не меняется и период между ними составляет 365 дней.

Если в этом году обнуление газовых счетчиков произошло 10 января, то в очередной раз это произойдет 10 января следующего года. Календарный день не меняется и период между ними составляет 365 дней.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, отвечая на вопросы представителей неправительственных организаций и СМИ в рамках акции “Открытые двери”.

«Конкретной даты сброса счетчиков нет», - подчеркнул Р.Алиев.

По его словам, если в какой-либо стране есть месячный лимит на потребление газа, то это не значит, что счетчик должен считываться с 1 по 1 число месяца: «Подсчет счетчиков 2,4 млн абонентов за сутки - задача непростая. Здесь речь не идет об одном только считывании. После выполнения считывания счетчика за 3-4 дня происходит его изучение с помощью программы”.