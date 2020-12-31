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"Азеригаз" газифицировал еще 1 039 индивидуальных жилых домов

"Азеригаз" газифицировал еще 1 039 индивидуальных жилых домов За последнюю неделю уходящего 2020 года были обеспечены газом в общей сложности 1 039 индивидуальных жилых домов
Энергетика
31 декабря 2020 г. 21:34
Азеригаз газифицировал еще 1 039 индивидуальных жилых домов

За последнюю неделю уходящего 2020 года были обеспечены газом в общей сложности 1 039 индивидуальных жилых домов.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Газоснабжение было обеспечено в 260 индивидуальных жилых домах жилого массива Хокмяли Абшеронского района, 579 домах села Арыгыран Гедабекского района, 182 домах села Бибияны Лерикского района, по 9 жилых домов в селах Гызылгазма и Ярымджа Хызынского района.

Отметим, что с учетом пожеланий жителей работы по газификации ведутся в 63 индивидуальных жилых домах в селе Айриванг Гедабекского района, и этот процесс будет завершен в начале 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azəriqaz" daha 1039 fərdi yaşayış evinə qaz verib

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