    Azeri Light торгуется у отметки выше $105 за баррель

    Azeri Light торгуется у отметки выше $105 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке по сравнению с днем ранее понизилась на $3,44 или 3,16% - до $105,5.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $100,59.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) понизилась на $3,42 или 3,23% - до $102,49 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light Цена на нефть Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Azərbaycan nefti 3 %-dən çox ucuzlaşıb
    Price of Azerbaijani oil falls by over 3%

